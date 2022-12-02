Шольц переговорил с путиным: призвал к выводу войск рф из Украины

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц созвонился с президентом россии владимиром путиным и призвал как можно скорее найти дипломатическое решение для завершения войны в Украине, включая вывод российских войск, сказал представитель правительства ФРГ, которого цитирует Tagesschau, пишет УНН.

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По словам представителя правительства ФРГ, в телефонном разговоре с путиным Шольц "осудил нападения на гражданскую инфраструктуру". Шольц "подчеркнул решимость Германии поддержать Украину в обеспечении ее способности защищаться от российской агрессии, а также настаивал на том, что дипломатическое решение, включая вывод российских войск, должно быть найдено как можно быстрее".

Шольц и путин также говорили о продовольственной ситуации в мире, которая особенно обострилась в результате агрессивной войны россии. Оба подчеркнули важную роль недавно продленного "зернового соглашения" под эгидой Организации Объединенных Наций и договорились поддерживать связь.

Отдельно представитель правительства Германии подтвердил, что Берлин не ведет переговоры с Украиной о передаче или размещении там систем ПВО Patriot, пишет The Guardian.