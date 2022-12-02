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СНБО ввел санкции против главы Киево-Печерской Лавры Павла и экс-нардепа Новинского – источник

СНБО ввел санкции против главы Киево-Печерской Лавры Павла и экс-нардепа Новинского – источник

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Совет Национальной безопасности и обороны ввел санкции против служителей упц мп, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.

Детали

В частности, СНБО ввела санкции против бывшего народного депутата Вадима Новинского, наместника Лавры митрополита Павла (Лебедя), а также еще около десятка священнослужителей упц мп, преимущественно с оккупированных россией территорий.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете в Украине религиозных организаций, на которые влияет россия.

Напомним

СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в россии, а Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом.

Источник: УНН
Теги: СНБО, санкции, Украина
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