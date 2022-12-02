Как восстановить паспорт во время военного положения: план действий

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснило, как восстановить паспорт во время военного положения, пишет УНН со ссылкой на Telegram ведомства.

Детали

В Минреинтеграции напомнили, что оформить новый паспорт можно без справки внутреннего переселенца.

Сначала нужно подать заявление в полицию и получить подтверждение о его регистрации. Затем необходимо посетить одно из трех учреждений: подразделение Государственной миграционной службы, Центр предоставления административных услуг или Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Для оформления нового паспорта с собой нужно взять:

упомянутое выше заявление;

выписку из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения на территории Украины);

квитанцию ​​об оплате административного сбора или оригинал документа об освобождении от уплаты;

документы о месте жительства, рождении детей, браке, идентификационном номере и т.д.

Оформить новый паспорт можно по месту обращения человека только на подконтрольной Украине территории и там, где нет активных боевых действий.

Напомним

В Украине начинает действовать постановление, которое поможет вернуться домой насильственно вывезенным в россию украинцам.