Полиция снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде – СМИ

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Полиция Испании снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде. Как пишет RTVE, правоохранители продолжают расширять периметр безопасности вокруг здания, передает УНН.

Детали

Сообщается, что персонал посольства находится в здании. Полиция продолжает расширять периметр безопасности вокруг здания. Полицейские просят людей, находящихся в районе периметра безопасности, покинуть его.

Las inmediaciones de la embajada de Ucrania en España está siendo desalojada mientras se refuerza policialmente la zona



@elenagodessart #HablandoClaro2D https://t.co/CfpoB46331 pic.twitter.com/Jt9UZkJ2TI — Hablando Claro (@HablandoTVE) December 2, 2022

Добавим

В Министерстве иностранных дел сообщили о получении ряда новых угроз посольствам и консульствам Украины, после взрыва в дипучреждении в Мадриде.

Ранее

В посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали, сообщили в МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей после взрыва в Мадриде.