Полиция снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде – СМИ
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Полиция Испании снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде. Как пишет RTVE, правоохранители продолжают расширять периметр безопасности вокруг здания, передает УНН.
Детали
Сообщается, что персонал посольства находится в здании. Полиция продолжает расширять периметр безопасности вокруг здания. Полицейские просят людей, находящихся в районе периметра безопасности, покинуть его.
Las inmediaciones de la embajada de Ucrania en España está siendo desalojada mientras se refuerza policialmente la zona— Hablando Claro (@HablandoTVE) December 2, 2022
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Добавим
В Министерстве иностранных дел сообщили о получении ряда новых угроз посольствам и консульствам Украины, после взрыва в дипучреждении в Мадриде.
Ранее
В посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали, сообщили в МИД.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей после взрыва в Мадриде.