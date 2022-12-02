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Полиция снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде – СМИ

Полиция снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде – СМИ

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Полиция Испании снова оцепила здание посольства Украины в Мадриде. Как пишет RTVE, правоохранители продолжают расширять периметр безопасности вокруг здания, передает УНН.

Детали

Сообщается, что персонал посольства находится в здании. Полиция продолжает расширять периметр безопасности вокруг здания. Полицейские просят людей, находящихся в районе периметра безопасности, покинуть его.

Добавим

В Министерстве иностранных дел сообщили о получении ряда новых угроз посольствам и консульствам Украины, после взрыва в дипучреждении в Мадриде.

Ранее

В посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали, сообщили в МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей после взрыва в Мадриде.

Источник: УНН
Теги: Украина, Испания, полиция
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