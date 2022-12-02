В Украине создадут институт Уполномоченного по международному гуманитарному праву

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине инициировали создание института Уполномоченного по международному гуманитарному праву. Об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Детали

Создать такое учреждение предложило Минреинтеграции. В ближайшее время законопроект “О применении и соблюдении норм международного гуманитарного права в Украине” будет зарегистрирован в Верховной Раде.

"В законопроекте предусматривается введение института Уполномоченного по вопросам применения МГП как должностного лица исполнительной ветви власти. Уполномоченный будет отвечать за реализацию международно-правовых обязательств в Украине в области МГП. В частности, на него будет возложена задача по контролю за соблюдением прав лиц, которые имеют статус военнопленных", – отметила Верещук.

Кроме того, введут постоянный парламентский контроль за соблюдением норм МГП в Украине. Его будет осуществлять временная специальная комиссия. Она будет рассматривать вопросы соблюдения прав и свобод людей в условиях войны, а также будет заниматься возвращением украинских защитников из вражеского плена.

Добавим

Также уточнили задачи и статус Национального информационного бюро, которое действует сейчас на базе государственного предприятия при Минреинтеграции. Как отметили, для надлежащего функционирования должен быть другой статус и гарантии финансирования.

"Проектом предлагается предоставить НИБу статус государственной учреждения. Это позволит обеспечить стабильность работы бюро и будет способствовать более эффективному взаимодействию с государственными органами власти и Международным Комитетом Красного Креста", – добавила вице-премьер-министр.