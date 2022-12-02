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Испания передала Украине первые ЗРК Hawk – Резников

Испания передала Украине первые ЗРК Hawk – Резников

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Испания уже предоставила Украине первые зенитные ракетные комплексы Hawk. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

"Принимал в Одессе министра обороны Испании Маргариту Роблес. Мы почтили память героев, павших в боях за Украину, и посетили наших воинов в госпитале. Испания поддерживает Украину: гуманитарная и безопасная помощь будет продолжаться. В Испании будут тренировать больше наших бойцов. Испания уже предоставила наши первые Hawk", – написал Резников.

Напомним

18 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ЗРК Hawk вскоре заработает на фронте.

Источник: УНН
Теги: Испания, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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