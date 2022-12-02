В Украине объединили Мининфраструктуры и Минрегион
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Кабинет Министров принял решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства развития громад и территорий Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Цитата
“Сегодня принимаем решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства развития громад и территорий Украины”, – сказал Шмыгаль.
Детали
Новый орган будет называться Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Его возглавит Александр Кубраков.
Шмыгаль отметил, что решение об объединении двух министерств сделает более эффективным процесс планирования и реализации программ обновления.
Напомним
1 декабря Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры и назначила его вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития громад, территорий и инфраструктуры.
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