В Украине объединили Мининфраструктуры и Минрегион

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Кабинет Министров принял решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства развития громад и территорий Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

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“Сегодня принимаем решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства развития громад и территорий Украины”, – сказал Шмыгаль.

Детали

Новый орган будет называться Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Его возглавит Александр Кубраков.

Шмыгаль отметил, что решение об объединении двух министерств сделает более эффективным процесс планирования и реализации программ обновления.

Напомним

1 декабря Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры и назначила его вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития громад, территорий и инфраструктуры.