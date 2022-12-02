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Правительство выделило более 5 млрд гривен регионам, пострадавшим от боевых действий

Правительство выделило более 5 млрд гривен регионам, пострадавшим от боевых действий

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства, что Кабинет министров выделил более 5 млрд гривен, которые испытали наибольшее влияние от боевых действий, передает УНН.

Детали

По его словам, для того чтобы реализовать программу экстренного восстановления, Украине необходимо в следующем году 17 млрд долларов.

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“Мы находимся на постоянном контакте с нашими партнерами, чтобы привлечь эти средства… Правительство выделило регионам, которые испытали наибольшее влияние от боевых действий, более 5 млрд гривен”, – сказал он.

Он добавил, что эти средства направлены именно на восстановление критической инфраструктуры и других приоритетных вещей, позволяющих возвращать жизнь в общины, города и села.

Глава Правительства также сообщил, что на сегодняшний день в Украине расчищено более 2 тысяч км дорог и возведено более 70 переправ. Восстановлены уже не сотни, а тысячи объектов.

Дополнение

Правительство выделило Херсонской областной государственной администрации 100 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для ликвидации последствий боевых действий и восстановления объектов критической инфраструктуры и объектов социальной сферы в Херсонской области.

Источник: УНН
Теги: война
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