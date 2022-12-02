Кубракову поручили создать штаб для распределения генераторов, получаемых Украиной

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил вице-премьер-министру по восстановлению — министру развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову создать координационный штаб, который будет заниматься координацией работы по поставке и распределению генераторов, которые Украина закупает и получает как гуманитарную помощь. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает УНН.

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“Сегодня поручил вице-премьеру по восстановлению Украины создать координационный штаб, который и будет заниматься координацией работы по поставке и распределению генераторов, которые Украина закупает и получает как гуманитарную помощь”, – сообщил он.

Детали

Также этот штаб будет заниматься обеспечением достаточного количества топлива для этих генераторов. Первоочередной задачей остается обеспечение всей критической инфраструктуры и всех "Пунктов несокрушимости".

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщил, что запущено 4362 "Пункта Несокрушимости" в большинстве регионов Украины.