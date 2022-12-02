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Из-за энергетического кризиса Минэкономики прогнозирует падение ВВП

Из-за энергетического кризиса Минэкономики прогнозирует падение ВВП

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Из-за атак, осуществляемых рф на энергетическую инфраструктуру Украины, до конца года ожидается падение ВВП. Об этом на брифинге сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Цитата

«В начале года мы предполагали, что падение экономики будет на уровне 32-33%. В дальнейшем экономика показала очень высокие адаптивные способности. Наш бизнес, к счастью для нас, хорошо адаптируется. Но, учитывая атаку на энергетическую систему, часть предприятий остановилась и это ухудшило наши перспективы. Мы, к сожалению, вернулись на наш предварительный прогноз и к концу года падение ВВП может составить 32-33,5%», – отметила Свириденко.

Напомним

Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что из-за ударов россии по энергетической инфраструктуре Украины, вероятно, придется корректировать макропрогноз до конца года.

Источник: УНН
Теги: ВВП, война
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