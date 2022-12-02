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Правительство увеличило расходы Пенсионного фонда на 12,6 млрд гривен

Правительство увеличило расходы Пенсионного фонда на 12,6 млрд гривен

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Кабинет министров увеличил расходы Пенсионного фонда на 12,6 миллиарда гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня имеем решения, которые позволят Пенсионному фонду в полной мере выполнять возложенные на него новые полномочия и функции. Мы увеличиваем доходную и расходную часть бюджета Пенсионного фонда на 12,6 млрд грн. Все, кому субсидии назначены, обязательно их получат в полном объеме", – сказал премьер.

Детали

Шмыгаль рассказал, что за субсидиями украинцы с 1 декабря могут обратиться одним из трех удобных способов:

  • в ЦНАП или уполномоченный представитель местной власти;
  • в электронной форме через портал Дия;
  • в сервисный центр ПФУ или через вебпортал или мобильное приложение Фонда.

Дополнение

Ранее Шмыгаль сообщал, что до конца отопительного сезона тарифы в Украине расти не будут, а субсидии будут выплачиваться в полном объеме. Предусмотрено на это 37 млрд. гривен.

Источник: УНН
Теги: Пенсионный фонд
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