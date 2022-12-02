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Шмыгаль встретился с Нуланд: обсудили восстановление энергосистемы и помощь США

Шмыгаль встретился с Нуланд: обсудили восстановление энергосистемы и помощь США

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов Викторией Нуланд. Они обсудили восстановление энергосистемы Украины, а также помощь со стороны США, информирует УНН со ссылкой на страницу премьера в Telegram.

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"В ходе встречи с заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов и другом Украины Викторией Нуланд обсудили возобновление нашей энергосистемы, военную и финансовую поддержку со стороны США", - говорится в сообщении.

Детали

По словам Шмыгаля, для быстрого восстановления поврежденных объектов Украина нуждается в оперативной помощи в поставке энергетического оборудования. Он поблагодарил американских партнеров за дополнительные 53 миллиона долларов за ремонт украинских электросетей.

"Высоко ценим поддержку Президента Байдена и администрации, в частности, инициативу в 37 миллиардов долларов для Украины. Это будет весомым усилением устойчивости украинцев и дополнительной движущей силой нашей победы в войне с россией", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило Украине 80 генераторов для поддержки электроснабжения.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, помощь
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