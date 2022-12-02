Уровень безработицы в Украине вырос почти в 2 раза - Минэкономики

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине сейчас около 2,8 млн безработных. Для сравнения, к концу прошлого года эта цифра составляла 1,5-1,7 млн. Об этом на брифинге сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

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«Если считать людей, вынужденных покинуть страну, и людей, которые остались в Украине безработными, суммарно такой процент будет высоким – это 30% безработных. Но если мы говорим о тех украинцах, которые остались в Украине, то это 2,8 млн. человек. Прошлый год у нас было 1,5-1,7 млн. зарегистрированных безработных. Конечно, это свидетельствует о том, что количество безработных растет. Но этому предшествуют объективные вещи, с которыми трудно спорить: война, остановка производства, часть территорий оккупирована», – сообщила Свириденко.

Детали

Министр отметила, что правительство работает в трех направлениях, чтобы уменьшить количество безработных:

Развертывание программы “Армия восстановления”, которая дает возможность безработным быть вовлеченными в трудовую жизнь;

Оказание грантовой помощи от правительства предпринимателям, желающим развивать собственный бизнес во время войны.

Переориентация и переобучение украинцев.

Напомним

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила, что как минимум 5 миллионов украинцев потеряли работу из-за полномасштабного вторжения россии.