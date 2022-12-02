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Украина получила часть гранта от США в размере 1,5 млрд долларов: куда пойдут деньги

Украина получила часть гранта от США в размере 1,5 млрд долларов: куда пойдут деньги

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украина получила грант от Соединенных Штатов Америки из Целевого фонда Всемирного банка. В Государственный бюджет поступила часть гранта в размере 1,5 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина.

Детали

По данным Минфина, это первый транш грантовых средств из 4,5 млрд долларов, предоставленных Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

"Привлеченные грантовые средства от Целевого фонда многих доноров будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и тому подобное", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним

24 ноября Европейский парламент утвердил выделение Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, деньги
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