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Верховный представитель ЕС: украинская армия – одна из лучших в мире

Верховный представитель ЕС: украинская армия – одна из лучших в мире

Жозеп Боррель

Источник: АР

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал украинскую армию одну из лучших в мире.

Об этом политик написал в своем Twitter, передает УНН.

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“Украинская армия — одна из лучших в мире. Они зарекомендовали себя. Украина сопротивляется, отбиваясь от российской агрессии, которая пытается жестоко загнать страну в мрак и холод”, — написал Боррель.

Добавим

Жозеп Боррель объявил сегодня в Польше, что европейская программа по тренировки украинских солдат достигла полной оперативной готовности.

Программа позволит обучить 15 тысяч украинских военных. К настоящему времени обучение уже проходят 1,1 тыс. солдат и офицеров. Общая стоимость программы — около 100 млн. евро.

Он также сообщил, что ЕС предоставит дополнительно 16 млн. евро, которые потратят на оборудование для обучения. Кроме того, Норвегия, которая не входит в ЕС, предоставит 50 млн. евро для поддержки миссии.

Источник: УНН
Теги: ЕС, армия Украины
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