Пакеты с глазами животных: угрозы получили украинские дипломаты в 12 странах — Кулеба

КИЕВ. 3 декабря. УНН. По состоянию на вечер 2 декабря зафиксировано более 18 случаев угроз украинским дипломатам в 12 странах мира.

Об этом на своей странице в Facebook написал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Детали

Покушение на теракт зафиксировано в Испании, пакеты с извращенными угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщения о минировании в Казахстане, а также подозрительное письмо в США.

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“Террористы пытаются не просто запугать украинских дипломатов. Они хотят ослабить, запугать Украину и подорвать важную дипломатическую работу по снабжению оружием, энергооборудованию, изоляции россии. Они думают, что смогут испугать и остановить нас или ослабить международную поддержку Украины”, — написал Кулеба.

Как отметил глава украинского МИД, уже была усилена безопасность и сотрудничество с национальными правоохранительными органами иностранных стран и СБУ, чтобы найти и наказать негодяев.

“Мой ответ тем, кто за этим стоит, прост: зря стараетесь. Украинских дипломатов не запугать и не сломать. Мы будем и дальше эффективно работать на защиту Украины от врага и нашу победу. Террористам ничего не удастся. Мы не дадим им запугать Украину или взорвать работу дипломатов”, — обратился к террористам Кулеба.

Напомним

После взрыва в Испании ряд посольств и консульств Украины получили новые угрозы.