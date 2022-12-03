Из российского плена уже освобожден 1331 украинец - Зеленский

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В своем вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена уже вернули 1331 украинца, передает УНН.

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2 декабря Президент Украины имел возможность отметить честь отметить наградами наших героев, освобожденных из российского плена, и членов украинской команды — тех, кто работает ради возвращения украинцев домой.

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“Я хочу сейчас еще раз поблагодарить всех, кто выполняет эту задачу. 1331 —стольких уже удалось уволить за время полномасштабной войны”, — сказал Президент.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Украина не оставит ни одного украинца в российских тюрьмах, лагерях и “изоляциях”.

“Мы помним обо всех. Наступит день — поздравим снова на свободе”, — добавил Зеленский.

Напомним

1 декабря Украина вернула из русского плена 50 украинских военных, среди них: защитники Мариуполя и “Азовстали”, плененные из Оленовки, раненые в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.