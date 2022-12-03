Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,21 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Положить украинскую банковскую систему сейчас невозможно" - эксперт по кибербезопасности
"Положить украинскую банковскую систему сейчас невозможно" - эксперт по кибербезопасности
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8580

Из российского плена уже освобожден 1331 украинец - Зеленский

Из российского плена уже освобожден 1331 украинец - Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В своем вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена уже вернули 1331 украинца, передает УНН.

Детали

2 декабря Президент Украины имел возможность отметить честь отметить наградами наших героев, освобожденных из российского плена, и членов украинской команды — тех, кто работает ради возвращения украинцев домой.

Цитата

“Я хочу сейчас еще раз поблагодарить всех, кто выполняет эту задачу. 1331 —стольких уже удалось уволить за время полномасштабной войны”, — сказал Президент.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Украина не оставит ни одного украинца в российских тюрьмах, лагерях и “изоляциях”.

“Мы помним обо всех. Наступит день — поздравим снова на свободе”, — добавил Зеленский.

Напомним

1 декабря Украина вернула из русского плена 50 украинских военных, среди них: защитники Мариуполя и “Азовстали”, плененные из Оленовки, раненые в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

          

Источник: УНН
Теги: пленные

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.