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путин может использовать мирные переговоры, чтобы пополнить запасы своей армии — The Telegraph

путин может использовать мирные переговоры, чтобы пополнить запасы своей армии — The Telegraph

Джеймс Клеверли

Источник: Reuters

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент россии владимир путин может использовать мирные переговоры с российскими солдатами в Украине, чтобы пополнить запасы своих армий перед началом следующей атаки.

Об этом заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли в интервью The Telegraph, передает УНН.

Детали

Джеймс Клеверли выразил обеспокоенность по поводу российского президента, который может делать вид, что участвует в переговорах, а на самом деле обучает больше войск и присылает больше боеприпасов на фронт.

Цитата

“Существовал риск, что прекращение огня фактически использовано путиным, чтобы научить больше войск и выработать больше боеприпасов, а также переоснастить свои поврежденные вооруженные силы и перевооружить их”, — цитирует Клеверли The Telegraph.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Великобритания, переговоры
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