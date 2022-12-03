СНБО на рассмотрение вносят санкции почти на 2 тыс. российских пропагандистов

КИЕВ. 3 декабря. УНН. На рассмотрение СНБО направят санкционные предложения в отношении около 2000 российских пропагандистов, деятелей культуры и искусства. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

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«Межведомственная рабочая группа (МРГ) по вопросам реализации государственной санкционной политики рекомендовала представить на рассмотрение СНБО пакет предложений по введению санкций против пропагандистов, деятелей культуры и искусства и т.д.», - говорится в сообщении.

Детали

Первый вице-премьер – глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что актеры, художники, журналисты, спортсмены, блогеры – это люди, которые должны быть моральными авторитетами. «Которые должны не допустить захватнической войны. В то же время служению идеалам гуманности они предпочли служение террористическому режиму. Преступление их не меньше преступлений тех, кто убивает сегодня мирных украинцев. Пропаганда войны должна быть наказана, и я убеждена, что придет время, когда эти люди предстанут перед судом. Пока мы даем оценку их действиям, вводя санкции», - сказала Свириденко.

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Сообщается, что в пакет, рекомендованный МРГ для представления на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, вошли около 2 000 физических и юридических лиц.

«Среди них около 1600 физлиц – пропагандистов, артистов эстрады, культурных деятелей, спортсменов. Остальные – юридические лица, как-то телерадиокомпании, издательства и т.д. Также в перечне: музеи, галереи, издательства с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым», - говорится в сообщении.

Дополнение

СНБО ввел санкции против служителей упц мп, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.