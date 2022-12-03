КИЕВ. 3 декабря. УНН. В следующую среду сенаторам США проведут секретный брифинг по Украине, по словам помощника из Сената, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Брифинг проводится в то время, когда администрация настаивает на предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 37 миллиардов долларов, которая может быть включена в сводный законопроект на конец года, который должен быть одобрен до крайнего срока - 16 декабря - для финансирования правительства.

До сих пор неизвестно, удастся ли администрации договориться о гигантском комплексном пакете, или придется согласиться на временную резолюцию по финансированию федеральных агентств на уровне прошлого года - против чего предостерег Пентагон, отмечает телеканал.

Согласно информационному бюллетеню, опубликованному в прошлом месяце CNN, запрос на финансирование Украины распределен между четырьмя правительственными ведомствами США. Финансирование "обеспечит Украине финансирование, оружие и поддержку, необходимые ей для самозащиты, и чтобы уязвимые группы населения продолжали получать жизненно необходимую помощь", говорится в письме директора Управления по управлению и бюджету Шаланды Янг, направленном спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По ее словам, в нем также рассматривается острая нехватка продовольствия и энергии, вызванная вторжением России.

Разбивка, согласно бюллетеню, выглядит так:

21,7 миллиарда долларов для Министерства обороны США.

14,5 миллиарда долларов для Государственного департамента США.

626 миллионов долларов для Министерства энергетики США.

900 миллионов долларов для Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Дополнение

Президент США Джо Байден просит у Конгресса 37 млрд долл. для Украины.