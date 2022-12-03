У Зеленского хотят до конца года выполнить рекомендации на пути к вступлению в ЕС

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украина намерена выполнить до конца года рекомендации Еврокомиссии, составляющей пути к членству в ЕС, сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, которого цитирует пресс-служба ОП, пишет УНН.

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«По его словам, наша страна имеет целью выполнить до конца текущего года рекомендации Еврокомиссии, являющейся составляющей пути к членству в ЕС, и стремится не терять время», - говорится в сообщении.

Сказал это глава ОП на встрече с прибывшей в Украину делегацией комитета по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента.

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Детали

Сообщается также, что Ермак выразил надежду на политическое лидерство Европарламента в вопросе поддержки предоставления Украине гарантий безопасности.

Кроме того, Украина рассчитывает на поддержку предложенной Президентом Владимиром Зеленским во время выступления на саммите «Группы двадцати» формулы мира из десяти пунктов.

Руководитель Офиса Президента также выразил надежду на поддержку со стороны Европарламента в процессе дальнейшего ужесточения санкций против рф.

«Замечательно, что в момент, когда война имеет такие большие последствия для Украины, она готова объяснять свою формулу мира и то, как она будет ее использовать в реальности после войны. Никто не может сказать, что Украина не хочет мира», – отметила по итогам встречи глава подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента Наталии Луазо.

Заместитель председателя комитета по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт высказал мнение, что страны ЕС очень быстро сделают следующие шаги по заявке Украины на членство в Евросоюзе.

«Мы видим, что происходит в Украине, особенно в последние месяцы. Для нас понятно, что для европейской безопасности нам нужна сильная Украина», – подчеркнул он.

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