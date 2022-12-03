Новости: Политика
3 декабря 2022, 13:22 • Анна Мурашко • 5250
Литва передала Украине еще две отремонтированные САУ PzH 2000
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки PzH 2000. Об этом в Twitter сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, пишет УНН.
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«Еще две гаубицы PzH 2000 были отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами», – написал Анушаускас.
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В сентябре Анушаускас сообщил, что его страна берет на себя новую миссию – ремонт САУ PzH 2000, принадлежащих Украине.
14 октября сообщалось, что в Украину после ремонта в Литве вернулись самоходные артиллерийские установки PzH 2000.
Источник: УНН
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