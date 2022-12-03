Канада ввела новые санкции за передачу иранских дронов россии

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Канады объявило, что Канада вводит дополнительные санкции против Ирана – в частности, против иранских компаний, связанных с разработкой дронов "Shahed" и передачей БПЛА россии, пишет УНН.

Детали

Санкции вводят против дополнительных 4 иранских физических и 5 юридических лиц "за их роль в грубых и систематических нарушениях прав человека режимом и действия, продолжающие угрожать международному миру и безопасности".

Так, в список в частности вошли:

Safiran Airport Services, иранская грузовая и коммерческая авиакомпания, координировавшая полеты российских военных между Ираном и россией, через которые иранский режим передал россии ударные БПЛА иранского производства;

Baharestan Kish Company, дочерняя фирма Кооперативного фонда КСИР, заключившая соглашения с силами сопротивления "Басидж" и КСИР по предоставлению исследовательских услуг в технологическом секторе, включая разработку компонентов БПЛА серии "Shahed".

Дополнение

Иран впервые признал, что поставлял россии дроны, в начале ноября. россия использовала беспилотники для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

В ноябре Канада уже вводила санкции против Ирана, направленные против компаний, которых она обвиняет в поставке россии беспилотников.