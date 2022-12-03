Состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: о чем говорили

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и противодействии врагу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Отдельно проанализировали темпы восстановления поврежденной военной техники и обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами.

Кроме того, было рассмотрено течение восстановления энергетической системы Украины и реализацию мер по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры. Также было обсуждено продолжение реализации мер по обеспечению духовной независимости Украины.

В пресс-службе сообщили, что в заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.