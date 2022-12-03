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«Самолет путина» заметили в воздушном пространстве беларуси

«Самолет путина» заметили в воздушном пространстве беларуси

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В воздушном пространстве беларуси был замечен российский правительственный самолет Ту-204, которым часто пользуется российский диктатор владимир путин. Об этом сообщает AKTU news со ссылкой на сайт мониторинга полетов Flightradar24, передает УНН.

Цитата

«Самолет, который президент россии путин использует как командный штаб, только что влетел в воздушное пространство беларуси. Проверить, находится ли путин на борту, невозможно», - говориться в сообщение.

Дополнение

Как сообщала Белта шойгу прибыл в белорусь на переговоры с белорусским коллегой хрениным.

Отмечалось, что минобороны беларуси и россии обсудят вопросы военного сотрудничества.

россия и беларусь подписали протокол об обеспечении региональной безопасности.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин
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