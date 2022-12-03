«Самолет путина» заметили в воздушном пространстве беларуси

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В воздушном пространстве беларуси был замечен российский правительственный самолет Ту-204, которым часто пользуется российский диктатор владимир путин. Об этом сообщает AKTU news со ссылкой на сайт мониторинга полетов Flightradar24, передает УНН.

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«Самолет, который президент россии путин использует как командный штаб, только что влетел в воздушное пространство беларуси. Проверить, находится ли путин на борту, невозможно», - говориться в сообщение.

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Как сообщала Белта шойгу прибыл в белорусь на переговоры с белорусским коллегой хрениным.

Отмечалось, что минобороны беларуси и россии обсудят вопросы военного сотрудничества.

россия и беларусь подписали протокол об обеспечении региональной безопасности.