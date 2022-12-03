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Макрон заявил, что россия нуждается в гарантиях безопасности

Макрон заявил, что россия нуждается в гарантиях безопасности

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность россии в гарантиях безопасности, в случае если президент владимир путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1, передает УНН.

Европа должна подготовить свою будущую архитектуру безопасности, считает он.

Цитата

"Это означает, что одним из важных вопросов, которые мы должны решить - как всегда говорил президент путин - является страх, что НАТО приближается к его дверям, и развертывание вооружений, которые могут угрожать россии", - заявил Макрон
По его словам, страны Запада должны "дать гарантии россии в тот день, когда она вернется за стол переговоров".

Контекст

Ранее представители США и россии заявили готовность сесть за стол переговоров. Однако президент США Джо Байден сказал, что будет говорить с путиным только в том случае, если он продемонстрирует свою заинтересованность в прекращении войны.

Украина, в свою очередь, заявляет, что переговоры возможны лишь при условии, что россия прекратит нападения и выведет свои войска.

Источник: УНН
Теги: война
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