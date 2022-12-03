Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,21 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Положить украинскую банковскую систему сейчас невозможно" - эксперт по кибербезопасности
"Положить украинскую банковскую систему сейчас невозможно" - эксперт по кибербезопасности
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9015

СБУ опубликовала перечень лиц, попавших в «церковный список» санкций СНБО

СБУ опубликовала перечень лиц, попавших в «церковный список» санкций СНБО

КИЕВ. 3 декабря. УНН.  Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, по ее представлению попавших под санкции СНБО и утвержденных Президентом Владимиром Зеленским, сообщает УНН.

В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ (МЦ) или тесно связаны с этой организацией. В частности, это:

  • Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);
  • Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);
  • Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);
  • Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);
  • Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);
  • Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольский Алексий);
  • Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);
  • Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);
  • Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Куп’янский Елисей);
  • Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).

Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.

Фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности:

  • предложили присоединить возглавляемые ими епархии к рпц;
  • согласились на сотрудничество с оккупационными властями;
  • продвигают пророссийские нарративы;
  • оправдывают военную агрессию России в Украине.

Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования на вывод капиталов за пределы Украины и т.д. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.

СБУ сообщает, что теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.

Источник: УНН
Теги: СБУ, санкции, УПЦ МП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.