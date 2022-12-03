СБУ опубликовала перечень лиц, попавших в «церковный список» санкций СНБО
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, по ее представлению попавших под санкции СНБО и утвержденных Президентом Владимиром Зеленским, сообщает УНН.
В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ (МЦ) или тесно связаны с этой организацией. В частности, это:
- Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);
- Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);
- Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);
- Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);
- Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);
- Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольский Алексий);
- Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);
- Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);
- Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Куп’янский Елисей);
- Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).
Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.
Фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности:
- предложили присоединить возглавляемые ими епархии к рпц;
- согласились на сотрудничество с оккупационными властями;
- продвигают пророссийские нарративы;
- оправдывают военную агрессию России в Украине.
Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования на вывод капиталов за пределы Украины и т.д. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.
СБУ сообщает, что теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.