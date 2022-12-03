СБУ опубликовала перечень лиц, попавших в «церковный список» санкций СНБО

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, по ее представлению попавших под санкции СНБО и утвержденных Президентом Владимиром Зеленским, сообщает УНН.

В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ (МЦ) или тесно связаны с этой организацией. В частности, это:

Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);

Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);

Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);

Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);

Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);

Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольский Алексий);

Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);

Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);

Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Куп’янский Елисей);

Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).

Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.

Фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности:

предложили присоединить возглавляемые ими епархии к рпц;

согласились на сотрудничество с оккупационными властями;

продвигают пророссийские нарративы;

оправдывают военную агрессию России в Украине.

Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования на вывод капиталов за пределы Украины и т.д. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.

СБУ сообщает, что теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.