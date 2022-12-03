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Путин не искренний и не готов к переговорам - Нуланд

Путин не искренний и не готов к переговорам - Нуланд

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Диктатор владимир путин не готов к переговорам. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время своего пребывания в Киеве, передает УНН.

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«Очевидно, что дипломатия – конечная цель всех, но нужно иметь партнера с желанием и хорошо видно – то ли это атаки на энергетическую систему, то ли это риторика кремля и их общий подход – что путин не искренний и не готов к этому», - сказала она.

Нуланд также акцентировала на недавнем заявлении президента США Джозефа Байдена, в котором американский лидер заявил, что если бы президент путин был серьезно настроен, он бы разговаривал с ним.

«Но ведь кремль сразу показал, насколько несерьезно их отношение, говоря, что предпосылкой является то, чтобы мы все признали аннексию территорий, тогда как 143 стран на этой планете сказали «Нет» путинской аннексии».

Источник: УНН
Теги: США, война
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