Путин не искренний и не готов к переговорам - Нуланд

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Диктатор владимир путин не готов к переговорам. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время своего пребывания в Киеве, передает УНН.

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«Очевидно, что дипломатия – конечная цель всех, но нужно иметь партнера с желанием и хорошо видно – то ли это атаки на энергетическую систему, то ли это риторика кремля и их общий подход – что путин не искренний и не готов к этому», - сказала она.

Нуланд также акцентировала на недавнем заявлении президента США Джозефа Байдена, в котором американский лидер заявил, что если бы президент путин был серьезно настроен, он бы разговаривал с ним.

«Но ведь кремль сразу показал, насколько несерьезно их отношение, говоря, что предпосылкой является то, чтобы мы все признали аннексию территорий, тогда как 143 стран на этой планете сказали «Нет» путинской аннексии».