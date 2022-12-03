Украину посетит Верховный комиссар ООН по правам человека

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В воскресенье, 4 декабря начинается визит Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, который проведет в Украине четыре дня по приглашению украинского правительства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

Ожидается, что новый верховный комиссар, назначенный на эту должность в сентябре, посетит Киев и соседние области, Харьков, Изюм и Ужгород. Также он встретится с должностными лицами национального и местного правительства, представителями гражданского общества, а также представителями групп жертв, включая родственников пропавших без вести или захваченных гражданских лиц и военнопленных.

Австрийский юрист, много лет работавший в структурах ООН, Фолькер Тюрк имеет опыт работы представителя ООН в Малайзии, помощника главы миссии ООН в Косово и Боснии и Герцеговине, регионального координатора защиты в Демократической Республике Конго и в Кувейте.

Тюрк возглавил офис Верховного комиссара ООН по правам человека в октябре и в своем первом интервью на новой должности сказал, что его беспокоит эскалация конфликта в Украине, в частности нападения с помощью дронов на гражданские объекты.

«Совершенно важно, чтобы гражданские объекты, гражданские лица, не были целями, хотя этого трудно достичь в густонаселенных городских районах», – сказал он в разговоре с французским международным вещателем RFI.

В этом разговоре Тюрк подчеркнул, что уважение к международному праву является «критически важным».

В пятницу, 2 декабря, после своего последнего официального визита в Украину свои выводы представила Следственная комиссия по Украине. По словам экспертов, назначенных Советом ООН для расследования возможных нарушений прав человека, что угрозы правам и жизни молодежи «постоянно увеличиваются».

Независимая международная следственная комиссия ООН по Украине засвидетельствовала после девяти месяцев войны, в Украине уничтожены десятки школ. По словам представителей ООН, «обеспечение доступа к образованию затруднено во многих районах, откуда выведены российские войска, таких как Харьков и Херсон».