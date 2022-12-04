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Арахамия озвучил условия переговоров о "гарантиях безопасности" для России

Арахамия озвучил условия переговоров о "гарантиях безопасности" для России

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал условия возможных переговоров по гарантиям безопасности для России, о которых в субботу упоминал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом чиновник написал в своем Telegram, передает УНН.

Детали

По его Арахамии, россияне для получения зеленого света для переговоров с Украиной достаточно покинуть территорию Украины, выплатить репарации (полное или частичное возмещение ущерба, причиненного государству во время войны), наказать всех военных преступников и добровольно сдать ядерное оружие.

Цитата

"После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности", – заявил политик.

Напомним

Мероприятие должно рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если президент Владимир Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1

Источник: УНН
Теги: переговоры

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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