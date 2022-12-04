Надо обеспечить безопасность мира от россии, а не наоборот: Данилов ответил Макрону

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона отметил, что денуклеаризированная и демилитаризованная россия – лучшая гарантия мира миру, передает УНН.

Детали

"Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения с рф и рукопожатие? Украинская кровь на руках путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой закончилось", – написал Данилов в Facebook.



Он отметил, что сейчас нужно гарантировать безопасность мира от россии, а не наоборот.

"Опыт Будапешта вам пригодится. Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозу. Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира. P.S. Единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь", – добавил секретарь СНБО.

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Запад должен подумать над гарантиями безопасности для россии, если владимир путин согласится на переговоры по прекращению войны в Украине.