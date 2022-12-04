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Стало известно, когда Киев сможет вернуться к плановым отключениям электроэнергии

Стало известно, когда Киев сможет вернуться к плановым отключениям электроэнергии

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил в эфире телемарафона, что украинская столица может вернуться к плановым отключениям света уже достаточно скоро, информирует УНН.

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«С положительного – это то, что сегодня ночью вообще никаких отключений не было. Сейчас понемногу отключают, но уже небольшие объемы – до 25% города. Это связано с определенным прогрессом стабилизации ситуации, а также более низким потребление электроэнергии в выходные, по сравнению с показателями в будние дни», - подчеркнул чиновник.

Детали

По его словам, как на левом, так и на правом берегу ситуация постепенно стабилизируется. Так, полноценное восстановление поврежденной после обстрелов инфраструктуры требует большое количество времени. 

«Мы ожидаем, что достаточно скоро сможем переходить на почасовые графики отключения», - подытожил Пантелеев. 

Дополнение

4 декабря в Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии, стабилизационные графики пока не действуют.

Источник: УНН
Теги: Киев, КГГА, электроэнергия
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