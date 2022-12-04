Стало известно, когда Киев сможет вернуться к плановым отключениям электроэнергии

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил в эфире телемарафона, что украинская столица может вернуться к плановым отключениям света уже достаточно скоро, информирует УНН.

Цитата



«С положительного – это то, что сегодня ночью вообще никаких отключений не было. Сейчас понемногу отключают, но уже небольшие объемы – до 25% города. Это связано с определенным прогрессом стабилизации ситуации, а также более низким потребление электроэнергии в выходные, по сравнению с показателями в будние дни», - подчеркнул чиновник.



Детали



По его словам, как на левом, так и на правом берегу ситуация постепенно стабилизируется. Так, полноценное восстановление поврежденной после обстрелов инфраструктуры требует большое количество времени.

«Мы ожидаем, что достаточно скоро сможем переходить на почасовые графики отключения», - подытожил Пантелеев.

Дополнение

4 декабря в Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии, стабилизационные графики пока не действуют.