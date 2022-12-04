Более 500 населенных пунктов остаются без электричества - МВД

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Более 500 населенных пунктов Украины остаются без электричества в воскресенье после нескольких недель российских авиаударов по электросетям, сообщает УНН.

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"В настоящее время 507 населенных пунктов в восьми областях нашей страны отключены от электроснабжения", - сообщил в эфире украинского телевидения заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Сильнее всего пострадала Харьковская область – 112 изолированных сел", - добавил Енин.

По его словам, еще 90 сел отрезаны в Донецкой и Херсонской областях, а еще в Николаевской, Запорожской и Луганской областях.

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В субботу губернатор Николаевской области Виталий Ким призвал мирных жителей "терпеть условия" отключения электроэнергии.

Неоднократные ежедневные отключения электроэнергии оставили миллионы людей без отопления и освещения, а температура воздуха в последние дни упала ниже нуля.

Энергетический оператор ДТЭК заявил в четверг, что почти половина украинской электросети остается поврежденной.