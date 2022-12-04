В "Дия" можно получить выписку о месте жительства

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Пользователи государственного сервиса "Дия" теперь могут получить выписку о месте жительства через приложение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Минреинтеграции в Telegram.

Детали

Выписка о месте жительства может потребоваться при получении многих государственных услуг, устройстве ребенка в садик, открытии счета в банке и т.д.

Раньше для оформления этого документа нужно было обращаться в соответствующие органы регистрации, отныне нужно выполнить следующие действия:

Зарегистрироваться и войти в "Дия", обновить ее до последней версии. Для этого необходимо выбрать "Меню" – "Обновить приложение". Перейдите в раздел "Услуги" и выберите пункт "Справки и выписки". В приведенном перечне найти и выбрать "Выписка о месте жительства", а затем – "Заказать выписку".

В Минреинтеграции отметили, если сведения найдены в реестре, их можно скачать как PDF-документ в течение 24 часов. Документ также доступен для просмотра в том же разделе, где и заказывается услуга - "Выписка места жительства". Также ее можно отправить по электронной почте прямо из приложения.

Напомним

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснило, как восстановить паспорт во время военного положения.