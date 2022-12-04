"Не выдерживают морозы": в ВСУ объяснили, почему войска рф уменьшили атаки иранскими БпЛА

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Военные рф осуществляют атаки иранскими беспилотниками на Украину реже из-за погодных условий, а не из-за того, что у них заканчиваются запасы этого оружия. Об этом заявил помощник командующего объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

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"Считаю, что уменьшается (количество атак иранскими БпЛА, ред.) потому, что любые летальные аппараты, в том числе и беспилотники, изготовленные из пластика и таких материалов, которые не выдерживают морозы... В настоящее время мы имеем только тренировку бомбардировочной операции, которая осуществляет перемещение, тренируется по дозаправке в небе. А дроны, пока, приостановили свою деятельность", - сообщил он.

Детали

По словам Силкина, сейчас Украина получает достаточное количество средств ПВО от западных партнеров, чтобы противодействовать российским ракетным ударам. Он отметил, что противовоздушная оборона Украины постоянно усовершенствуется и на сегодня сбивает около 75-80 процентов целей.

Напомним

Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире одного из украинских телеканалов ответила, что, ожидая новую массированную атаку на Украину, необязательно привязываться к дням недели.