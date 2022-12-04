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Укроборонпром завершает работы по созданию ударного беспилотника

Укроборонпром завершает работы по созданию ударного беспилотника

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Государственный концерн «Укроборонпром» завершает работы по созданию ударного украинского беспилотника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление пресс-секретаря «Укроборонпрома» Наталии Сад в эфире информационного телемарафона «Единые новости».

Цитата

«Мы некоторое время назад анонсировали разработку дрона Камикадзе. Позади – ряд успешных испытаний. И мы переходим к этапу испытания под действием радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на исполнение поручения начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. После того, как мы успешно опробуем беспилотник под действием РЭБ, мы надеемся, что сможем проверить его в боевом применении. Обещали до конца этого года, стараемся обещания сдержаться», - сказала она.

Украинский беспилотник сможет нести боевую часть 75 кг и иметь дальность полета до 1000 км.

Дополнение

Украина совместно со странами НАТО будет производить тяжелое вооружение и военную технику.

Источник: УНН
Теги: война, Укроборонпром, беспилотники
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