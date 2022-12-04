Херсон почти полностью с электроснабжением: в ОВА рассказали детали

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В недавно деоккупированном Херсоне продолжаются работы с восстановлением света. В настоящее время электроснабжение доступно у 85% горожан. Об этом заявил руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует УНН.

Цитата

«85% города имеет свет. Электропитание подали в следующие районы города: Центр – 95%; Таврический и Северный – 89%; Шуменский – 96%; Текстильный – 73%; Жилпоселок – 96%; Остров – 89%; ХБК - 71%», - написал он в Telegram.

Детали

По его информации, свет находится в домах 113 081 абонентов.

«Полностью восстановлено электроснабжение в поселках Камышаны, Приозерное и на 70% в Белозерке», - добавил глава ОВА.

Дополнение

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, 11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины.

14 ноября в Херсоне официально подняли государственный флаг Украины. На церемонии находился Президент Владимир Зеленский.

В деоккупированном Херсоне возобновили работу оператора Vodafone.