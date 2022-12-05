Подоляк раскритиковал Маска за "простые решения" по завершению войны

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter подверг критике американского миллиардера Илона Маска за "простые решения" по завершению войны, передает УНН.

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"Илон Маск предпочитает вроде бы волшебное "простое решение". "Обменять чужие территории на иллюзорный мир" или "открыть все аккаунты, потому что свобода слова должна быть тотальной". Но есть одно но. Добрыми намерениями дорога обязательно вымощена в путинский или вестовский ад", — написал Подоляк в Twitter.

Контекст

В начале октября Илон Маск сделал ряд опросов в Twitter, в которых, в частности, говорилось о возможности достижения мира между Украиной и россией, в том числе путем передачи Крыму России. Эти сообщения вызвали возмущение в Украине и западных странах, но нашли поддержку в России.

Почти сразу на эти заявления отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, запустив на своей странице в Twitter опрос: "Какой Илон Маск нравится вам больше?" с вариантами ответа "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".

Сам Маск заверил, что его поддержка Украины остается неизменной.

"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, может быть, миру", - писал он под сообщением Зеленского.