Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,54 0,3346 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Положить украинскую банковскую систему сейчас невозможно" - эксперт по кибербезопасности
"Положить украинскую банковскую систему сейчас невозможно" - эксперт по кибербезопасности
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5940

В девятый пакет санкций ЕС против рф предлагают внести 180 новых позиций - Politico

В девятый пакет санкций ЕС против рф предлагают внести 180 новых позиций - Politico

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Еврокомиссия и представители стран ЕС на выходных обсудили подготовку девятого пакета санкций против россии, в санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По данным издания, в минувшие выходные представители Еврокомиссии провели переговоры со странами-членами ЕС, на фоне активизации подготовки девятого пакета санкций против россии.

"Среди обсуждаемых мер - нацеливание на 180 новых позиций, касающихся технологического, финансового и медиа-секторов", - пишет издание.

Несколько дипломатов заявили, что они "уверены, что соглашение может быть достигнуто относительно быстро, возможно, накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе".

Напомним

Еврокомиссия представила странам-членам ЕС девятый пакет санкций против рф.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.