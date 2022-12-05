Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,54 0,3346 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Зачем путину ЧВК "Вагнер" и как решение признать их террористической организацией повлияет на россию - рассказал эксперт
Зачем путину ЧВК "Вагнер" и как решение признать их террористической организацией повлияет на россию - рассказал эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
27345

"Лучше уже сейчас готовиться к поражению россии": Кулеба осадил западных экспертов

"Лучше уже сейчас готовиться к поражению россии": Кулеба осадил западных экспертов

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал замечание западным экспертам и медиа по поводу хода войны и посоветовал уже сейчас готовиться к поражению россии, пишет УНН.

Цитата

"Уважаемые политики, эксперты, медиа и научные круги за рубежом. Я знаю, что некоторым из вас трудно представить украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению россии, а не объяснять, почему Украина не может или не должна победить", - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, чтобы во время этой зимы каждый гражданин государства помогал друг другу и воспринял эту зиму как время, приближающее нас к победе.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, война, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.