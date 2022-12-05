"Лучше уже сейчас готовиться к поражению россии": Кулеба осадил западных экспертов

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал замечание западным экспертам и медиа по поводу хода войны и посоветовал уже сейчас готовиться к поражению россии, пишет УНН.

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"Уважаемые политики, эксперты, медиа и научные круги за рубежом. Я знаю, что некоторым из вас трудно представить украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению россии, а не объяснять, почему Украина не может или не должна победить", - написал Кулеба в Twitter.

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Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, чтобы во время этой зимы каждый гражданин государства помогал друг другу и воспринял эту зиму как время, приближающее нас к победе.