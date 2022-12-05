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Снова глаза животных: посольства и консульства Украины получили уже 21 угрозу

Снова глаза животных: посольства и консульства Украины получили уже 21 угрозу

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили о новых случаях угроз украинским дипломатам - в Испании. Всего известно уже о 21 случае угроз в 12 странах, сообщил в понедельник, 5 декабря, в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН

Цитата

"Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия, - сообщил Николенко. - В целом уже есть 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах".

Детали

Николенко заметил, что, как уже отмечал глава МИД Дмитрий Кулеба, украинских дипломатов не запугать и не сломать. "Мы будем и дальше эффективно работать в защиту Украины от врага и нашу победу", - подчеркнул спикер МИД.

Дополнение

По состоянию на вечер 2 декабря было зафиксировано более 18 случаев угроз украинским дипломатам в 12 странах мира.

Источник: УНН
Теги: МИД, Испания, угроза
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