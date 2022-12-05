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Некоторые союзники боятся, что из-за попытки деоккупации Крыма путин применит ядерное оружие – Зеленский

Некоторые союзники боятся, что из-за попытки деоккупации Крыма путин применит ядерное оружие – Зеленский

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Некоторые союзники боятся, что попытка Украины вернуть оккупированный россией Крым может привести к опасной эскалации со стороны российского диктатора владимира путина, даже с использованием ядерного оружия. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью Financial Times, передает УНН.

Детали

Зеленский заявил, что успех контрнаступления Украины будет зависеть от количества современного оружия, которое готовы предоставить его сторонники, в том числе США. Однако интересы Киева и Запада могут разойтись. Он отметил, что смерть, разрушение и гнев из-за военных преступлений россии закалили украинское общественное мнение против компромиссов с москвой.

Цитата

“Некоторые союзники опасаются, что попытка Украины вернуть Крым может привести к опасной эскалации путиным, возможно, с помощью ядерного оружия. Уже раздаются слабые призывы к переговорам с россией. Призывы, которые отклоняются. Мир – не врач с большим опытом, не врач путина, и путин — не пациент этого мира”, – сказал президент.

Добавим

Зеленский отметил, что накануне вторжения россии он неоднократно пытался дозвониться к владимиру путину, чтобы предупредить о большой ошибке, которую тот совершит, если нападет на Украину.

Источник: УНН
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