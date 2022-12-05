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Еще одно доказательство угрозы российского ракетного террора - МИД Украины о ракете в Молдове

Еще одно доказательство угрозы российского ракетного террора - МИД Украины о ракете в Молдове

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Российский ракетный террор несет угрозы не только безопасности Украины, но и соседних стран. Поэтому Украина должна быстрее получить современные системы ПВО и ПРО. Так прокомментировал сообщение о падении ракеты в Молдове представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook, пишет УНН.

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"СМИ сообщают о падении ракеты на территории Молдовы после ракетного удара россии по Украине. Это еще раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран", - отметил представитель МИД.

Он подчеркнул, что "Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизнь людей, защищать критическую инфраструктуру и предотвратить дальнейшие ракетные обстрелы со стороны россии".

Дополнение

Во время очередной волны атак россии на Украину 5 декабря сообщалось, что на территории Молдовы у границы обнаружили ракету.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Молдова, война
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