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Силы ПВО большинство ракет сбили - Зеленский

Силы ПВО большинство ракет сбили - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Во время нынешней ракетной атаки российских оккупантов украинские силы ПВО большинство ракет сбили, сообщил в видеообращении Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

"Желаю здоровья! Хочу поблагодарить силы ПВО, наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбили. Энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

Дополнение

Украина пережила восьмую массированную ракетную атаку российских оккупантов 5 декабря. Были попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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