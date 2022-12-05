Должна перейти под контроль "Энергоатома" - спикер озвучил позицию Зеленского по ЗАЭС

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Запорожская атомная электростанция, захваченная российскими оккупантами с марта 2022 года, должна перейти под контроль "Энергоатома". Эту позицию президента Украины Владимира Зеленского озвучил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, пишет УНН со ссылкой на НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

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"Позиция по отношению к ЗАЭС неизменна. Станция должна быть под контролем Украины, и она должна быть полностью демилитаризована. Это то, из чего мы исходим", - сказал Никифоров.

Детали

Он подчеркнул, что станция должна быть подключена к украинской сети и находиться под контролем НАЭК "Энергоатом", и там не должно быть посторонних людей.

По словам Никифорова, другие условия могут быть предметом обсуждения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Напомним

МАГАТЭ заявило, что надеется достичь соглашения с россией и Украиной о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС в этом месяце, то есть до конца года.