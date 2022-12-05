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На границе Украины и Польши с 12 декабря заработает эОчередь

На границе Украины и Польши с 12 декабря заработает эОчередь

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Уже через неделю на международном автомобильном пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе Украины и Польши начнет функционировать «Электронная очередь пересечения границы» для грузовых транспортных средств, передает УНН, ссылаясь на Мининфраструктуры.

Детали

Министерство инфраструктуры Украины инициировало создание бесплатной информационно-коммуникационной системы, позволяющей снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе. Ключевая задача системы – рассчитать ориентировочное время пересечения границы.

Ввиду прогнозируемой даты и времени прибытия на международный автомобильный пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» перевозчик может эффективно планировать рейс.

Международный автомобильный пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» считается одним из самых загруженных пунктов. По состоянию на 9.00 5 декабря 2022 года очередь грузовиков на выезд из Украины составляла 710 транспортных средств (12 км).

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Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, очереди
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