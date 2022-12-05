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"Агрессивные амбиции уменьшились": Кулеба прокомментировал проезд путина по Крымскому мосту

"Агрессивные амбиции уменьшились": Кулеба прокомментировал проезд путина по Крымскому мосту

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 5 декабря. УНН. У российского диктатора владимира путина уменьшились агрессивные амбиции – еще в феврале он хотел уничтожить Украину, а теперь счастлив ездить незаконно построенным Крымским мостом. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Цитата

"Девять месяцев назад путин стремился уничтожить Украину за считанные дни. Сегодня он счастлив ездить на автомобиле по мосту, который сам давно построил незаконно. Его агрессивные амбиции уменьшились. Украина позаботится о том, чтобы они и дальше уменьшались, пока не впишутся в границы россии", – отметил Кулеба.

Напомним

5 декабря российские СМИ сообщили, что президент рф владимир путин проехался по Крымскому мосту.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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