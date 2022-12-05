"Агрессивные амбиции уменьшились": Кулеба прокомментировал проезд путина по Крымскому мосту

КИЕВ. 5 декабря. УНН. У российского диктатора владимира путина уменьшились агрессивные амбиции – еще в феврале он хотел уничтожить Украину, а теперь счастлив ездить незаконно построенным Крымским мостом. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Девять месяцев назад путин стремился уничтожить Украину за считанные дни. Сегодня он счастлив ездить на автомобиле по мосту, который сам давно построил незаконно. Его агрессивные амбиции уменьшились. Украина позаботится о том, чтобы они и дальше уменьшались, пока не впишутся в границы россии", – отметил Кулеба.

Напомним

5 декабря российские СМИ сообщили, что президент рф владимир путин проехался по Крымскому мосту.