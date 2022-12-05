Украина готова обеспечить безопасность россии в обмен на отказ от ядерного оружия – Подоляк

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украина готова обеспечить безопасность россии только в случае ее тотального отказа от ядерного оружия. Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

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"В годовщину Будапештского меморандума тема "коллективных гарантий для рф" выглядит крайне интригующе. Но если вы извиняетесь, то… Украина готова обеспечить безопасность рф в обмен на тотальный отказ москвы от ядерного оружия. Подписать договор можем в том же городе – Будапеште, Венгрия", – написал Подоляк.

Напомним

По словам президента Украины Владимира Зеленского, некоторые союзники боятся, что из-за попытки деоккупировать Крым российский диктатор владимир путин применит ядерное оружие.