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Украина готова обеспечить безопасность россии в обмен на отказ от ядерного оружия – Подоляк

Украина готова обеспечить безопасность россии в обмен на отказ от ядерного оружия – Подоляк

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украина готова обеспечить безопасность россии только в случае ее тотального отказа от ядерного оружия. Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

"В годовщину Будапештского меморандума тема "коллективных гарантий для рф" выглядит крайне интригующе. Но если вы извиняетесь, то… Украина готова обеспечить безопасность рф в обмен на тотальный отказ москвы от ядерного оружия. Подписать договор можем в том же городе – Будапеште, Венгрия", – написал Подоляк.

Напомним

По словам президента Украины Владимира Зеленского, некоторые союзники боятся, что из-за попытки деоккупировать Крым российский диктатор владимир путин применит ядерное оружие.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, ядерное оружие
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