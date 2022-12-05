Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,54 0,3346 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Зачем путину ЧВК "Вагнер" и как решение признать их террористической организацией повлияет на россию - рассказал эксперт
Зачем путину ЧВК "Вагнер" и как решение признать их террористической организацией повлияет на россию - рассказал эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8565

Точно имеет отношение к рф: Данилов о ракете на территории Молдовы

Точно имеет отношение к рф: Данилов о ракете на территории Молдовы

Алексей Данилов

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Ракета, сегодня упавшая на территории Молдовы, точно имеет отношение к рф. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Ракеты, которые швыряет рф, не ограждают любую страну, которая находится на нашей границе. На территории Молдовы – это точно ракета, имеющая отношение к рф. Мы понимаем, какого возраста ракеты они начинают швырять и насколько они точны. Некоторые из них родились в один год со мной", - отметил Данилов.

Добавим

Секретарь СНБО заявил, что "враг хочет условно нас заморозить, но... мы уже давно отказались от Деда Мороза, у нас свое видение этой всей ситуации. У них ничего из этого не выйдет".

"Будут небольшие проблемы на Одесщине, а относительно остальных территорий мы не видим больших проблем. Все наши специалисты были готовы к этому. Более того, мы уже знаем, каким способом нам действовать, когда понимаем, что в ближайшее время будет атака. Это уже ноу-хау наших энергетиков, совместно со службами отрабатывающих эти вопросы.

Мы понимаем, что нам нужно делать, чтобы эта система стабильно работала. Были предоставлены соответствующие поручения по этому поводу", - резюмировал Данилов.

Напомним

5 декабря российские ракеты ударили по энергетическим объектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили по Украине по меньшей мере 70 ракет, более 60 были сбиты.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.