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Комиссар ООН по правам человека находился в киевском убежище во время ракетной атаки рф

Комиссар ООН по правам человека находился в киевском убежище во время ракетной атаки рф

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк находился в одном из укрытий Киева во время массированной ракетной атаки россиян на Украину сегодня. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на страницу комиссара в Twitter.

Цитата

"Встреча с правозащитниками в подземном укрытии в Киеве во время ракетного удара и сирены авиации. Невероятно, что это происходит почти каждый день в Украине. Это не должно стать новой нормой", - заявил Тюрк.

Напомним

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк прибыл в Киев в воскресенье, 4 декабря. В Украине он проведет четыре дня по приглашению украинского правительства.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, война
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